OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Teisel pool teleekraani: ja siis saatejuht pööritas silmi nagu: «Õhh, kunas sa ära lähed?»

Televiisor on olemas nii Kristinal, Triinil kui Madisel. Erilised televaatajad ei ole neist keegi, kuid päris ilma ka ei saa. Ilmselt on Madis see, kel telekas kõige rohkem huugab, kuid ta kirjeldab oma televiisorit sõnapaariga «pildiga raadio», sest see on tal taustamüra jaoks.