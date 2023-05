OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Palmipuu sõnnikukoormast: tead, see on meil selline romantika

Staaraiapidaja Triin on sel kevadel eriti usinalt aia kallal nokitsenud. Sellest on saanud omamoodi sõltuvus, kuna kõikvõimalikke seemneid, mugulaid ja istikuid on ostetud nii palju, et Madisel ja Kristinal tekib küsimus, kas Triini aias juba ruum otsa ei saa. Lisaks avaldab Triin, kuidas taimedele tasuta rammusat hobusesõnnikut saab.

Triin tunnistab, et uue taseme saavutanud hobi närib rahakotti päris korraliku augu, kuid silmailu olla seda väärt. Pahandab ta aga selle üle, et linnanaaber on kõik üles kaevanud. Ta põrutab, et naaber Simon kaevas ka ta floksid üles ja parem oleks, et sealt varsti miskid imekapsad kasvama hakkaks. «Vaatasin aknast välja ja ta lehvitas mulle minu ema labidaga, ise väga õnnelik,» rääkis Triin.