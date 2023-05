Sidrunid on oma olemuselt supertoit ja on tuntud kui üks parimaid looduslikke ravimeid maakeral. Paljud alustavad oma päeva kosutava sidruniveega ja kui kellelgi trügib haigus naha vahele, soovitatakse tee sisse sidrunit pigistada. Erkkollane vili peletab sääski ja arvake ära, mis lõhnaga on need spreid, millega koduloomi diivanikraapimisest võõrutatakse? Kehale tõhus ja hell, piisavalt kange, et vastu hakata katlakivile. Ja veel see imeline lõhn! Sellele mõeldes hakkab suu vett jooksma.