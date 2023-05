VAATAMIST VÄÄRT ⟩ Nii tibatillukene kodu, et seal sees ei mahu püstigi seisma!

Maja põrandapind on üliväike: selle mõõtmed on vaid 3,05 × 1,8 m. Nagu maja fassaad on ka põrand punane. Esimesel korrusel on elutuba, kus on ruumi söele ja lahtisele tuleasemele, seal on ka trepp ning trepi taga väikene kraanikene. Ülakorrusel asub magamistuba tibatillukese nišši peidetud panipaigaga, vahendab Altas Obscura. Kahjuks pole kandekonstruktsioon enam piisavalt stabiilne, et teisel korrusel rahus ringi trampida võimaldaks, kuid piiluda ja pilgu heita kunagisele magamistoale siiski saab.