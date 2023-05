GALERII ⟩ Tallinnas anti üle prestiižsed Michelini tärnid

Esimese Eesti restoranina sai kaks Michelini tähte 180 Degrees by Matthias Diether. Ühe tärni vääriliseks hinnati NOA Chef's Hall. Kokku jõudis Michelini kohtunike hindamise järel restoranijuhti 34 söögikohta üle Eesti. Parimaks noorkokaks hinnati restorani Soo peakokk Daanius Aas.

«Tärni on raske saada, kuid veelgi raskem on seda hoida,» ütles NOA Chef's Halli peakokk Tõnis Siigur laval peetud lühikeses kõnes. «Kui täna kahest tärnist kuulsin, istusin kõigepealt 10 minutit sõnatult diivanil, siis läksin kööki ja avasime šampanjapudelid,» kirjeldas emotsiooni oma restorani 180 Degrees by Matthias Diether peakokk Matthias Diether.

Michelini giidi sõnum on aastaga jõudnud eri kanalites pea miljardi inimeseni. «Eriti avas see Põhjamaade külastajate silmad, kes on meile lähedal ja suured gurmaanid. Tänu Michelinile on meil nüüd aastaringselt kutsuv sõnum lähiturgudele, millel põhinevad suuresti meie korduvkülastuste mahud,» ütles EAS-i ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik.

«Michelin on eelmisest aastast kõige tugevam sõnum, mis on Eesti mainet reisisihina positiivselt mõjutanud,» ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav Michelini galal peetud kõnes. Sel on ka otsene majandusliku mõju: «Kui maha arvata inflatsioon ja toidusektori keskmine kasv, siis suurenes esimesel aastal Michelini märgise saanud ettevõtete müügitulu hinnanguliselt ligi 13 miljonit eurot.»

Restoranid on esimesele Michelini-aastale andnud väga positiivset tagasisidet. Tärniga restoranid olid läinud suvel kaks kuud ette broneeritud.