INSPIRATSIOON ⟩ Loo korterisse vähese kuluga imeline aiake

«Põrandale asetatud lillepotid võtavad palju ruumi. Seetõttu soovitan rõduaia rajamiseks kasutada õue mõeldud riiuleid, mis on kitsad, piisavalt kõrged ja kergesti kohandatavad ning mahutavad ära nii arvukad lillepotid kui ka näiteks alumistele riiulitele peidetud aiatööriistad. Veelgi enam – osadel riiulitel on spetsiaalne läbipaistev kate, mis muudab nad vähese vaevaga väikeseks kasvuhooneks,» ütleb Castro.

Ta lisab, et tööriistade hoidmisel on asendamatud vastupidavad kaanega plastkastid – tänu neile on kõik vajalik korralikult ära pandud ja lihtsalt leitav ning tulemus näeb hea välja.