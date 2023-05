Ära jäta magamistuba unarusse! Anna oma lemmikruumile nende lihtsate nippidega uus hingamine

Magamistuba on koht, kus saab pärast pikka päeva lõõgastuda ja taastuda ning kui see pole sulle meeldiva kujundusega ega funktsionaalne, võib see kokkuvõttes mõjutada ka unekvaliteeti. K-rauta selgitab, kuidas voodit valida ning kuidas magamistoale uus hingamine anda.

Voodi kui magamistoa hing

Miks on oluline valida sobiv voodi?

Magamistoa renoveerimist kaaludes peaks nimekirja eesotsas olema uus voodi. See on kindlasti oluline kvaliteetse une tagamiseks ja seetõttu tasub kaaluda ka madratsi väljavahetamist. Tänapäevase sisustusmoe kohaselt ja arvestades, et tegemist on magamistoa kõige nähtavama mööbliesemega, ei ole voodi enam pelgalt funktsionaalne mööbliese, vaid ka selle stiilile võiks tähelepanu pöörata.

Täispuidust voodid

Kuidas endale sobivat voodit valida? Eks ikka tuleb arvestada toa mõõtude, toa stiili ja enda eelistuste ja rutiinidega. Kuna sisekujunduses on suundumus just naturaalsete ja jätkusuutlike materjalide poole, võib osutuda trendikaks valikuks täispuidust voodi. Naturaalsest puidust voodi tekitab hubase õhkkonna ja lisaks peab kaua vastu ning on saaval nii tumedamates kui ka heledamates toonides.

Naturaalsest puidust voodiraam on klassika. Foto: Shutterstock

Polsterdatud peatsiga voodid