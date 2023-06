Väga rõve põhjus, miks alasti magamisest hoiduda

Palavate ilmadega kaasneb muidugi palju probleeme, kuid põhiline on ehk magamine. Päikese poolt kuumaks köetud toas on raske sõba silmale saada. Enamik koorivad end sel perioodil täiesti alasti ning magavad ehk ühe õhukese lina all kui sedagi. Kuid uneharjumusi parandava rakenduse ShutEye eksperdi sõnul on see väga halb idee.