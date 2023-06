OLULINE INFO ⟩ Plaanid suvel kodust kauem ära olla? Tee neid 3 asja, et vargaid eemal hoida

Turvakaamerate tehnoloogia on viimaste aastatega kiiresti arenenud ja lihtsamad kaamerad on taskukohased tegelikult juba igale korteriomanikule. Vastupidiselt levinud ettekujutusele ei ole turvakaamerate jaoks vaja seinte sisse auke puurida, juhtmeid vedada või muud sellist – kaamerad on lihtsalt üks kodune seade nagu näiteks suitsuandur.

Samas tuleb kindlasti hoiduda lihtsalt veebikaubamajast mingisuguse tundmatu tootja kaamera või ka muu «turvasüsteemi» ostmisest. Kuna nende toodete valdkond ei ole rangelt reguleeritud, müüakse kahjuks ka täielikku prahti. Alates sellest, et seadmed lihtsalt ei tööta, kuni selleni, et kuna signaal liigub läbi Hiinas asuva ja mitte alati töökindla serveri, võib häire andmine võtta nii kaua aega, et selle ajaga on vargad juba oma töö teinud.

Mõnikord kardetakse, et kas vargad saavad ka koduseid elektroonilisi turvasüsteeme niiöelda summutada, nagu teevad autovargad. See on alusetu hirm – kinnisvara kaitsmise süsteemid on märksa töökindlamad. Uuemad annavad häiret juba selle peale, kui keegi isegi üritab signaali sel moel takistada.

Pane kodu ainult puhkuse ajaks valve alla

Turvafirmade teenusest mõeldakse tihti kui millestki niiöelda strateegilisest – see, kas kodu on valve all, tundub paljudele suur ja pikaajaline otsus. Tegelikult on võimalik anda oma (tühi) kodu valve alla ka ainult näiteks kuuks või isegi nädalaks. Küsi erinevatelt turvafirmadelt pakkumisi ja vali endale sobiv.