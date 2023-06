KAS KA SINU SMUUTI? ⟩ Selliselt valmistatud smuuti võib põhjustada kiiret kaalutõusu

Smuutist saab sinna teadlikult valguallikaid lisades hõlpsalt kätte enda päevase valguvajaduse. Valk on suurepärane abimees kaalu langetamisel, sest see aitab hoida kauem täiskõhutunnet ja kaotada rohkem keharasva. Valgupuuduse korral tunnevad inimesed end sageli näljaselt ja söövad üle, seega tasub proteiini enda smuutidesse lisada. Smuutisse võib lisada näiteks lehmapiima, kreeka jogurtit, chia seemneid või endale meelepärast proteiinipulbrit.

Kaalutõusust hoidumiseks on oluline lisada enda menüüsse piisavalt kiudaineid. Kõrge kiudainesisaldusega toidulaud aitab ära hoida mitmeid kroonilisi haigusi, reguleerida paremini söögiisu ja parandada soolestiku mikrobioomi. Hea viis smuuti kiudainerohkemaks muuta on näiteks lisada sinna marju, kalet, avokaadot, kiivit, linaseemneid ja pirni.

Kuigi looduslikud magusained, nagu mesi, vahtrasiirup või agaavisiirup, on tervislikumad kui rafineeritud suhkur, sisaldavad need siiski kaloreid ja võivad liigsel kasutamisel kaalu kergitada. Liigne kogus suhkrut annab tühje kaloreid olulist toiteväärtust pakkumata. Smuuti magusamaks muutmiseks võib kasutada näiteks puuvilju või datleid.

Kiire eluviisi juures tuleb aeg-ajalt ette olukorda, kus pole aega endale ise smuutit teha. Siis tulevad appi poesmuutid, mis on küll tänuväärsed vahepalad, ent tasub teada, et need võivad sisaldada mitmeid kordi rohkem kaloreid kui isetehtud smuuti. Poesmuutid peavad säilima kuid kui mitte aastaid, seega lisatakse nendesse ebatervislikke suhkruid ja säilitusaineid. Kui vähegi võimalik on, tasub smuutit siiski kodus valmistada.