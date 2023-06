SAA TEADA ⟩ Mis imetaim on askleepias ning miks sa seda koduaias kasvatama peaksid

Askleepiate (Asclepias) perekond pärineb askleepialiste sugukonnast ning sellesse kuulub ligemale 100 erinevat liiki. Ameerika ning Aafrika mandritel levinud taim on oma nektari ning mesimagusa aroomi tõttu putukate, eeskätt liblikate ja kimalaste seas, väga populaarseks maandumiskohaks.

Real Simple kirjutab, et monarhliblikatele on taimeperekond lausa elulise tähtsusega, kuna oražikasmustade tiibadega putukas eelistab munemispaigana just askleepia lehti, kus tärganud röövikud muretult toituda saavad.