ALMÈ RESIDENTSID ⟩ Tartus algas ajaloolise industriaalhoone ümberehitus

Almee Residentsid OÜ ja Dorpat Ehitus OÜ allkirjastasid 21. juunil ehituslepingu, mis hõlmab Tartus Jaama 52 kinnistul asuva ajaloolise industriaalhoone ümberehitust loftidega kortermajaks ning sisehoovi ehitatava uue A energiaklassi kortermaja rajamist. Projekti eesmärk on luua kaasaegne, kvaliteetne, eriilmeline ning turvaline elukeskkond.

Juunikuu jooksul alustatakse territooriumi ettevalmistustöödega ning juulis algab ehitustegevus, mis hõlmab nii ajaloolise industriaalhoone ümberehitust kui ka uue A-energiaklassi kortermaja rajamist sisehoovi. Lisaks punakivitellisest hoone renoveerimisele ja uue kortermaja ehitusele on ehitusplaanidesse kaasatud ka sisehoovi rajatav kinnine roheala, mis pakub elanikele lõõgastumis- ja vabaaja veetmise võimalusi. Uued korterid valmivad 2024. aasta suvel.

«Ehitustegevusega alustamine on kindlasti suurepärane uudis neile, kes on endale kinnisvara soetamas. Projekt on turul hästi vastu võetud ja väga paljud ootavad Almé residentside valmimist, kuna sellist unikaalset loftide ja isiklike rohealadega eksklusiivset korterelamute projekti täna Tartus müügis pole,» ütleb müüki korraldav maakler Elar Häidberg.