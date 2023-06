TURVAEKSPERT ⟩ Purjus tujurikkujad rannas ja mujal? 3 soovitust, kuidas end ja lähedasi kaitsta

Suvise puhkusemeeleoluga käib paraku kaasas ka korrarikkumiste laine randades, avalikel üritustel ja mujal, kus rahvast rohkem koos. Viking Security suvepatrullide juht Ergo Oolup selgitab, kuidas lärmi või lõhkumist kohates käituda, et ennast ja teisi kaitsta.

Üle 20-aastase kogemusega turvajuhi Ergo Oolupi sõnul on paraku karta, et korravalvuritel tuleb tihe ja töine suvi.

«Selja taga on mitmes mõttes pingeline talv, samas ennustatakse erakordselt sooja suve ja värsked andmed ütlevad, et eestimaalased on veel rohkem alkoholi jooma hakanud. Kokku tähendab see, et ilmselt tuleb randades ja mujal rahulike suvitajate häirijatega tegeleda varasemast rohkem,» hindas Oolup.

Üle Eesti on politseile korra tagamisel abiks turvafirmade suvepatrullid ning oluline on ka inimeste endi teadlikkus, kuidas ebameeldivate olukordade lahendamiseks tegutseda. Turvaekspert andis kolm soovitust, et suvi mööduks kõigile võimalikult segamatult ja turvaliselt.

Ära karda häirijaid korrale kutsuda

Teatud piirini on kõigil kohustus avalikus ruumis üksteise käitumist taluda. Kuigi näiteks rannas sinu kõrval istuva seltskonna vali jutt võib sind segada, on siiski ka neil õigus päevasel ajal end vabalt tunda ja elavalt suhelda. Sama kehtib ka mõõdukalt valju muusika kohta.

Küll aga on õigusaktidega pandud paika selged piirid, kust edasi on tegu juba teiste inimeste häirimise ja seega õigusrikkumisega. Näiteks on ühemõtteliselt keelatud: