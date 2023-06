Ka siniverelised kannatavad! Kuningas Charles on sunnitud eelarvet kärpima

Iga-aastasest Sovereign Grant'i aruandest, mis kajastab kuningate maksumaksjate rahastatud kulutusi ja sissetulekuid, selgub, et Briti kuningakoda kaotas Londoni kinnisvaraportfellist pool miljardit naela ehk ligi 579 miljonit eurot.

Aruande kohaselt on kuningakojale kuuluvate varade väärtus langenud 6,5 protsenti, mis omakorda tähendab ligemale 500 miljoni naelast (580 miljon eurot) kahjumit.

Kulude tõus on sundinud Charlesi kuningakoja reservide kallale minema. Kuninglikule personalile on sellest johtuvalt antud korraldus vähendada heitkoguseid ning hoida energiat kokku.

«Küllap ei ole vaja meenutada, et kõnealune aruandeperiood on seotud aastaga, mil inflatsioonisurve tõttu tõusid paljude kaupade ja teenuste hinnad, eelkõige kütuse- ja energiakulud,» ütles kuningliku kuninga varahoidja Michael Stevens pressiteates. Ta lisas, et kuningakoja finantsolukord peegeldab kurbuse, muutuste ja tähistamise aastat, mille sarnast Briti rahvas ei ole ligemale 70 aastat näinud.