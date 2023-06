VAATA JA VÕRDLE ⟩ Milline on börsipakettide hinnatase praegu ja kuidas leida soodsaim?

Hinnakonkurents Eesti energiaturul on tihe. Elektrimüüjad muudavad oma hindu iga kuu, mõni lausa iga nädal. Seega praeguste uudiste valguses on tarbija vaatest tark võrrelda kuu alguses erinevate pakettide hindu ja tingimusi ning lähtuvalt isiklikust elektritarbimisest otsustada, kas tal on hetkel sobivaim pakett või tasub seda vahetada. Paketi vahetamine interneti teel on lihtne ja selleks kulub kuni 15 minutit.

Selleks, et leida soodsaim börsipakett, tuleb enne aru saada, millistest tasudest koosneb igakuine elektriarve. Börsipaketi hinna moodustavad tasu elektrienergia eest, müüja marginaal, kuutasu, käibemaks ja muud võimalikud lisatasud (nt ühisarve, kindlustus jms). Elektri igatunnist hinda dikteerib Põhjamaade energiabörs. Millal see tõuseb ja millal langeb, ei oska keegi täpselt öelda, kuid hinda on võimalik senise hinnaajaloo põhjal prognoosida. Marginaali ja kuutasu määravad energiamüüjad.

Millist börsipaketti siis valida?

Täna pakuvad Eesti peamised energiamüüjad kokku 20 erinevat börsipaketti. Paketid erinevad üksteisest börsimarginaali ja kuutasu suuruse poolest. Kui need kõrvuti panna, siis pilt on üpris kirju ja valikut raske teha. Näiteks, kui vaadata elektrimüüjate soodsaima börsimarginaaliga pakette koos, siis Elektrihind.ee andmeil on tulemus järgnev:

Börsipakettide võrdlus. Foto: Elektrihind.ee

Esmapilgul võib tunduda, et tark otsus oleks valida pakett odavaima börsimarginaali põhjal, kuid arvesse peab võtma kõiki hinnakomponente. Tõde selgub aastase tarbimise põhjal. Pakette omavahel võrrelda aitab keskmine ühikuhind, mis võtab arvesse kõiki tasusid koos käibemaksuga.