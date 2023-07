VIIMASE MINUTI KINGISPIKKER ⟩ Mida kinkida külakostiks?

Sisustuskaup ja raamatud

Külla minemisel ei ole vaja suurt kingitus, vaid piisab mõnes väiksemast asjast, mis tuleb südamest. Üheks heaks valikuks on lõhnaküünlad, mida saab põletada vanniskäigu ajal või panna kaunistuseks elutoa lauale. Samuti on lõhnaküünlad midagi, mis meeldivad pea igaühele. Kuna mõned neist võivad olla intensiivse lõhnaga, on soovituslik valida mahedama lõhnaga küünlad, vahendab kinnisvaraportaal City24 .

Põnevad maitseelamused ja kokkamistarbed

Miks mitte võtta kaasa karp suussulavaid käsitöökomme või kihisev pudel head ja paremat?! Teine väga levinud kingitus on midagi, mida saab kohe lauale panna. See võibki olla šokolaad, kommid või hoopiski kodus valmistatud soolased küpsised. Veinigurmaanidele võib alati viia ühe pudeli Chardonnayd või mõnda teist meelepärast veini.

Alati on tänuväärne viia ka midagi, mida saab toidu valmistamisel kasutada. Selleks võib olla uus komplekt salati lusikaid, tordilabidas, puidust serveerimisalus või grillimiseks vajalikud tarbed. Väga hea on üllatada millegagi, mida võõrustajal vaja läheb. Mõtle, kas tead, millest ta on hiljuti puudust tundnud ja kingi see talle järgmine kord, kui külla lähed. Kas selleks võib olla uus koogivorm, vee karahvin, magustoidu lusikad või korduvkasutatavad riidest salvrätikud?