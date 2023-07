VARSTI SOOMES? ⟩ Staarkokk Gordon Ramsay kiidab põhjanaabrite toidukultuuri

«Helsingis ja Soomes on üks inspireerivamaid toidukultuure Euroopas. Kõigepealt olid meil prantslased, seejärel hispaanlased ja nüüd teatepulk soomlaste käes,» muljetas Ramsay. «Helsingi on imeline sulatusahi, kus on suurepärane toit, nii et... küllap varsti,» jätkas ta muheledes.