TASKUD TÜHJAD? ⟩ Harry ja Meghan peavad koomale tõmbama

Paar, kes loobus 2020. aastal sidemetest Suurbritannia kuningakojaga, on sestpeale elanud vaikset ning tagasihoidlikku pereelu Californias. Siseringi kuuluv allikas teatas Closer ajakirjale, et paar seisab silmitsi «kasvavate äriraskustega», nüüd mil nende Spotify tehing ootamatult lõppenud on.

Ta lisas, et paar peab kõvasti tööd tegema, et oma kaubamärki päästa, kuna olukord paistab juba praegu pehmelt öeldes nutune. Pere praegust elustiili arvestades tuleb neil leida kas uus elatusallikas või teha kärpeid oma kulutustes, kuna ainuüksi mõte kolimisest väiksemale pinnale, pidavat paari kurvastama.

Harry ja Meghani koduks on hiigelsuur villa Montecito nimelises asulas. Tegemist pole ei linna ega ametliku asulaga, USA-s tuntakse sellised kohti registreerimata kogukondadena. Igatahes asub see Los Angelese linnast loodes, Santa Barbara linna külje all. Naabruskond on koduks veel sellistele suurtele staaridele nagu Oprah, Ellen DeGeneres ja Gwyneth Paltrow.