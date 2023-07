USKUMATU, AGA TÕSI ⟩ Taylor Swiftist saab linnapea

33-aastase Taylor Swifti saavutustel pole otsa ega äärt. Ameerikas tuuri lõpetav muusik viibib uuel nädalal Santa Clara linnakeses, mille linnavolikogul on Swiftile üks isevärki üllatus, vahendab The Mirror.

Californias asuva Santa Clara linnavõimud on nimelt kuulutanud Taylor Swifti aukodanikuks ning otsustanud staari austuseks ka linna nime paariks päevaks ära muuta.

«Linn austab Taylor Swifti ja tuuri «The Eras» nagu paljud linnad üle kogu riigi, et tähistada selle erakordse kunstniku kultuurilist mõju,» seisis Santa Clara linnapea teates.

Linna ametlikul Twitteri kontol tähistati aga Swifti tulekut veelgi üllatavama teatega. «Tere tulemast Swiftie Carasse. Meil on hea meel teatada, et linnavolikogu on kuulutanud Taylor Swifti 28. ja 29. juuliks linna aulinnapeaks,» seisab Santa Clara säutsus.