NÄDALA KODU ⟩ Täiuslikuks lihvitud lihtsus

Neljatoalise avara elamu kõigi ruumide maast laeni ulatuvatest akendest (õigemini klaasitud lükandustest) avanevad hunnitud vaated. Siin on liivakünkad ja rannamännid madalate okstega. Meri on parasjagu nii kaugel, et kui tugev torm ka puid pikali lükkab, siis maru vett ukse alla ikka ei paiska.