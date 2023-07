TARK TEADA ⟩ Mida teha, kui suvised emotsiooniostud kimbutavad?

«See hoiab rahaasjad kontrolli all ja on ka emotsionaalselt lihtsam, kui ei pea kõiki arveid ükshaaval maksma, sest arvete maksmine ei tekita teatavasti kõige positiivsemat emotsiooni. Samal ajal tekib sul kohe selgus, kui palju raha jääb alles muudeks kulutusteks. Nii ei pea kuu lõpus muretsema, et kust ma saan selle 100 eurot, et elektri- ja veearve ära maksta,» kirjeldas ta.

Kork tõi välja, et maksete automatiseerimist kasutavad rohkem kui pooled panga aktiivsetetest klientidest. «Kindlasti pole see vajalik ainult suve jaoks, vaid hea on kasutada seda lahendust aasta läbi. Lihtsalt suvi on selline aeg, mil on suurem kiusatus teha emotsioonioste ja halvimal juhul lükata maksete tasumist edasi, mis tähendab kurva sügise saabumist,» lisas ta ja tõi näiteks, et suvel kasvab krediitkaartide kasutamise aktiivsus ligi 20 protsenti.