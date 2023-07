Lämbudes ärganud mehe sõnul neelas ta magades ämbliku alla: ma arvasin, et suren

«Kiirabi tuli kohale, vaatas mulle suhu, ühendas mind masinate külge ja esimene asi, mis mulle öeldi oli: ma arvan, et olete ämbliku alla neelanud.» Cowsley meenutab, et mõtles sel hetkel, et ilmselt ei mõelnud kiirabi töötaja seda tõsiselt, kuid just sel hetkel hakkas ta selgitama, miks tõenäoliselt just ämbliku hammustusega tegemist. «Ta selgitas, et turse tekkis väga kiirest ajal, mil ma magasin. Kõige tõenäolisemalt hammustas ämblik mind kurgunibust enne kui ma ta alla neelasin.»