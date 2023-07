Mõjuv põhjus, miks hambahari vähemalt iga kahe kuu tagant välja vahetada

Kui elektriline hambahari peab vastu aastaid, siis tavaline hari kaotab juba kahe-kolme kuu möödudes oma elastsuse ja vormi. Liigselt kulunud hambaharja harjased ei pruugi hambapinnani ulatuda ja seeläbi jääb see puhastamata. Puhastamata või osaliselt puhtaks harjatud hammas on aga suurepäraseks kasvupinnaseks bakteritele.

Mitmed uuringud on näidanud, et hambaharjad kaotavad oma elastsuse alates 40. kasutuspäevast. Korralikul harjamisel ei tohiks hambahari ülemäära kiiresti kuluda. Juhul, kui igapäevane abimees seda sellegipoolest tegema kipub, võib see tähendada seda, et hambaid harjatakse vale tehnikaga. Hambaid tuleks harjata õrnalt ja ringjate liigutustega.