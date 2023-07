HEA TEADA ⟩ Kas metallist korstnad on ohtlikumad?

See aasta on Seesam kindlustuse klientidele olnud erakordselt põlenguterohke – lisaks väiksematele tulekahjudele on punase kuke roaks langenud praeguseks juba kuus hoonet, mille taastamise maksumused on vahemikus 120 000 – 360 000 eurot. Tulekahjude statistikas hakkavad silma ka mitu juhtumit, kus tulekahju on alguse saanud metallist korstnast.

Seesami varakahjude valdkonnajuht Kristel Kobi sõnul on kõnealuste korstnate vanus jäänud 5-8 aasta vahele ning tegemist on olnud ehitusveaga, kus korsten on paigaldatud vastu hoone konstruktsiooni või sellele liiga lähedale. Suurim selline kahju küündis 250 000 euroni.

«Need juhtumid näitavad, et lisaks korrapärasele küttekehade kontrollile ja hooldusele tasub metallist korstna ohutust hinnata ka siis, kui see on mitu aastat tagasi paigaldatud,» toonitas ta.

Tulekahjude süüdlaseks lemmikloomad, külmikud ja suurendusega peeglid

Lisaks korstnatele saavad põlengud päris tihti alguse ka elektripaigaldistest – süttivad nii külmikud kui ka laadima pandud tööriistade akud. «Igal aastal leidub ka mõni selline koduomanik, kes kasutab ahju või pliidi tuhast puhastamiseks plastikust anumat. Kahjuks on juba sel aastal üks selline kahjujuhtum meil laual olnud,» rääkis Kobi.