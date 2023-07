PÄÄSTERÕNGA LEIAB ALATI ⟩ Mida teha, kui vara on «kaunistatud» grafitiga?

Tänapäeval on õnneks tehnoloogiad ning tootearendus niivõrd palju arenenud, et turul pakutakse aktiivselt ka grafiti kaitset. «Ennetustegevus on vägagi oluline ning kaitset pakutakse nii puit-, kivi-, õhekrohvi- kui ka metallpindadele,» rääkis Rene Sieberk. Paljudel majadel on näiteks välisfassaadi uuendamise pakkumises juba kirjas grafitivastase kaitsevahendi kasutamine. Tänu kaitsevahendile tuleb värv pinnalt paremini maha ning lõpptulemus on tellija jaoks samuti parem.

«Ennetuse puhul on hea mõelda ka turvakaamerate paigaldamisele, mis samuti aitavad suuremaid vandaalitsemisi ära hoida,» rõhutas Kirsiste. Kuna grafitite puhul on tegu samuti vandalismiga, siis on kodune vara nagu näiteks aed, majafassaad, prügikastid, garaažiuksed, abihooned, robotniidukid jmt kaitstud kodukindlustuse raames.