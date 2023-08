KORISTUSEKSPERT ⟩ Neid 3 detaili tuleks oluliselt tihemini puhastada

Väga suur osa baktereid levib meie käte kaudu. Kõik, mida inimene katsub, on tõenäoliselt bakteritest tulvil. Inglise puhastuseksperdi Jemma sõnul peaksime sellest johtuvalt pöörama kõrgendatud tähelepanu allolevale kolmele detailile, mis vajavad puhastust tihemini kui arvad.

Lülitid

Lüliteid puudutakse päevas sadu kordi, muutes need pisikutele soodsaks kasvulavaks. Haiguste ning tervisehädade vältimiseks võiksid nende puhastuse enda iganädalasse koristusgraafikusse lisada. Viirushooajal võib neid aga veelgi tihedamini puhastada.

Telekapult

Telekapult on majapidamises üks kõige räpasemaid esemeid, kogudes endasse jõudsalt mustust ja baktereid, vahendab The Sun. Selleks, et telekapuldil olevaid bakteripesasid vähendada, tuleks käsi pesta enne puldi kasutamist ning pulti aeg-ajalt ka desinfitseeriva vahendiga üle käia.