KOOLIKS VALMIS ⟩ Sisekujundaja jagab nutikaid sisustusnõkse tuppa, mida jagab mitu kooliealist last

Kui kooliaasta algus läheneb ja lastetoas võetakse ette värskenduskuur, tuleks mõelda sellele, kuidas erinevas vanuses koolilaste vajadused on muutunud. Kas on aeg väikeseks jäänud kirjutuslaud välja vahetada või tööpinda suurendada? Ehk on vaja täiendavaid hoiulahendusi või piisab lihtsalt sisustuse värskendamisest uue vaiba, kardinate või teiste detailidega? Sisekujundaja tutvustab praktilisi ja taskukohaseid lahendusi, kuidas mitu koolilast ühte tuppa mahutada nii, et kõigil on seal hea olla.

«Väike, aga mugavalt ja funktsionaalselt sisustatud ruum mõjub meeldivamalt kui suurem tuba, mille sisustus ei ole läbi mõeldud. Kõige olulisem on, et toas oleks kirjutuslaud või mitu. Samuti sobiv valgus, et lapsed saaksid joonistades, koduseid ülesandeid tehes või meisterdades koos istuda. Oluline on, et põrandale jääks ruumi ka mängimiseks ja et toas oleks piisavalt hoiulahendusi, kuhu riided, mänguasjad ja raamatud korralikult ära panna,» loetles IKEA sisekujundaja Anneli Saluste lastetoa tähtsamaid omadusi.

Tuba, mis kasvab koos lastega

Sisekujundaja märgib, et raha säästmiseks sisustatakse lastetuba tihti mööbliga, mis on mõeldud täiskasvanutele. Kuid ta soovitab seda vältida: koos lastega kasvav mööbel aitab raha kokku hoida ning loob ka turvalise ja mugava keskkonna, kus lastel on mõnus olla.