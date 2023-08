KÕVA SÕNA ⟩ Põhjanaabrite restoran kogub üleilmset tuntust

Rolls Rice nime kandev söögikoht on tegelikult pood-restoran, mille riiulitelt leiab hulga aasipäraseid katmeid, küpsiseid ja nuudleid. Lisaks saavad külastajad kohapeal olemas olevatest toorainetest endile lõuna meisterdada.

Restorani poole peal saab seega mekkida kas poest ostetud nuudleid või koka käe all valminud roogasid, valik on sinu!

Ettevõtja ning idee autor Truong Tran ütleb, et taoline söögikoha lahendus on eriti nõutud Koreas, kus ööpäevaringselt avatud iseteeninduskioskid on võrdlemisi tavaline nähtus.