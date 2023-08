TARK TEADA ⟩ Kas algul laadija telefoni külge ja siis stepslisse või vastupidi?

«Me kuuleme tihti, kuidas öeldakse, et tuleõnnetus minuni ei jõua, sest ma kontrollin pidevalt enda kodus olevaid küttekehi. Paraku on reaalsus, et kõige suuremad tuleõnnetused saavad tihti alguse mõnest kodumasinast või seadmest, mille puhul tundub see meile esialgu võimatu,» selgitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala.

Tuleb välja, et näiteks telefoni laadimise osas ühest vastust polegi ning et kõiki elektriseadmeid ei peagi seinast välja tõmbama, kui neid parasjagu ei kasutata.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsioonijuht Aap Andreas Rebas, kuidas seadmeid õigesti laadida ning mida elektriga ümber käimisel silmas pidada.

Miks siis ikkagi seade seinast välja tõmmata?

Lentso ütleb, et laadija seinast välja tõmbamise peamine eesmärk on minimeerida võimalikke tulekahjusid, mis saavad alguse seadme rikkest. «Elektriseadmed on üldreeglina konstrueeritud töötama pidevalt vooluvõrguga ühendatult, kuid endiselt on alles teatud riskid – näiteks seadme elektrooniliste komponentide rikked ning isolatsioonikihi defektidest või purunemisest põhjustatud lühised,» nendib Rebas.

Päästeameti viimase kolme aasta statistika näitab samuti, et kodudes põhjustavad põlenguid enamasti just elektripaigaldise või -seadme rikked.

Rebas lisab, et seadme vooluvõrgust välja võtmine kaitseb seda võimalike pingekõikumiste eest, mis on tingitud näiteks äikesest või võrguprobleemidest, seega mõjutab see ka seadme eluiga.