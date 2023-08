Homme toimub esimene suur tänavapidu Fahle Pargis

Ajaloolise paberivabriku piirkonda rajatud Fahle Pargis toimub 29. augustil esimene suurem tänavapidu. Fahle Pargi arendaja Fausto Capital peab oluliseks laiema väärtuse pakkumist: ägeda linnaruumi loomist, kus eri ettevõtetest pärit kontorirahvas saaks kokku tulla ja koos mõnusalt aega veeta. Seetõttu korraldab Fausto oma ühes kiiremini arenevas ärikvartalis Fahle Pargis kontorihooaja alguse puhul sündmuse «Fahle Food Fest», kus saab nautida erinevaid tänavatoite. Meelelahutus on aga erakordselt heal tasemel: lavale astub NOËP, kes nädala lõpul annab suurejoonelise staadionikontserdi A. Le Coq Arenal. «Fahle Food Fest» toimub kella 11–16.

«Loome endise paberivabriku piirkonda kompaktset ja hästi läbimõeldud linnaruumi, mis soodustab inimeste kokku tulemist ja koos aja veetmist. Fahle Pargi hubases sisehoovis korraldame päevase tänavapeo. Soovime, et sügishooaja alguse peost kasvaks välja traditsioon ja oodatud sündmus meie Fahle kommuuni jaoks ning tallinlastele laiemalt,» rääkis Fausto Capitali turundusjuht Violeta Osula.

Ajaloolised paekiviseinad ja mõnusad tänavad loovad Fahle Pargis suurepärase võimaluse sumeda suvepäeva veetmiseks koos sõprade ja kolleegidega. Päeva juhib tuntud sündmuste korraldaja Aivar Kuusk, esinevad NÖEP DJ-setiga ja DJ Keijo Tismus, kosutavat kõhutäit eri maitseeelistustele pakuvad food truck'id Kausik, VLND Burger, Peas Out, Kooker, Kohvikäru ja Fudy X Majaka Pizza.

Lisaks toimub sündmuse raames Fahle Pargi avatud kontorite päev, kus tekib võimalus naaberkontorisse sisse kiigata ja naabritega tutvust teha. «Soovime inimesed tänavale tuua ja tekitada sõbraliku kogukonna rände ühest kontorist teise, et siis koos muusikat ja toitu nautima koguneda,» rääkis Osula.

Fahle Pargi kogukonna loome sai alguse juba enne koroonapandeemia puhkemist ja võtab nüüd hoo uuesti sisse. «Juba ammu ei üürita pelgalt kontorit, vaid mõeldakse, mis on selle ümber ja millist lisandväärtust suudab see piirkond inimestele pakkuda. Oluline on kerge ligipääsetavus, teenindusettevõtete olemasolu ja vaba aja veetmise võimalus kontori piirkonnas ehk arendades ärikinnisvara piirkonda, tuleb luua ka ägedat linnaruumi selle ümber,» rääkis Fausto Capitali osanik Sven Mihalov.