PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kui palju maksab koolilapse toa sisustamine?

«Tähtis on eraldada selgelt piirkond, kus laps saab keskenduda õppetööle. Samuti peaks jälgima, et ruumis olev mänguasjade hulk liiga suur ei oleks ning võimalusel võiks mänguasjad eraldi kappidesse ja korvidesse paigutada,» lausus Karjatse.

Paarisajast eurost piisab

Ta nentis, et isegi piiratud eelarvega on võimalik luua lapsele tõhus, ilus ja mugav õpikeskkond. Selleks soovitas ta kasutada näiteks olemasolevat mööblit.

Enne uue mööbli ostmist vaadake üle, millist mööblit saate juba olemasolevatest ressurssidest kasutada. Võib-olla on teil juba laud või tool, mida saab kohandada õpiala jaoks. Kui eelarve on väike, soovitas Karjatse külastada ka kirbuturge, taaskasutuspoode ja online-müügikohtasid, mis võivad pakkuda taskukohaseid mööblitükke ja sisustuselemente.

«Elukallidus on pannud paljusid peresid mõtlema, kuidas säästlikumalt ja nutikamalt majandada. Seetõttu tulekski lapse tuba remontima või sisustama hakates planeerida, mida täpselt vaja on, mis on vajamineva umbkaudne maksumus ning kuidas finantseerida kõik teostuseks vajaminev.. Vajamineva nimekirja ja eelarve koostamine ongi esimene samm sisustamise planeerimisel,» tõi Rahkema välja. Ta lisas, et kui tegemist on paarisaja eurose väljaminekuga tasuks ehk vajaminev summa koguda – hea nipp on ka igakuiselt kanda väike summa kogumiskontole, mis aitaks kooli algul vajaminevat soetada.