Mis mürgitas Soomes 800 koolilast? Kuu aega kestnud uurimine pole kindlat vastust andnud

Õpilaste ja töötajate seas läbiviidud küsitluse kohaselt võis võimalikuks süüdlaseks olla 18 koolis lõunasöögiks pakutud taimetoidutortillad. Küsitlusele vastas enam kui 4000 inimest ja need, kes ütlesid, et olid tortillasid söönud, kogesid toidumürgituse sümptomeid kolm korda tõenäolisemalt kui need, kes seda ei söönud. Kõige sagedamini teatatud sümptomiteks olid kõhuvalu, iiveldus ja peavalu.