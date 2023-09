Inimestel on remondiga kahetised suhted: ühest küljest vaadatult on see ju tore, et kodu saab uue ilme, kuid teisest küljest vaadatult tundub see ikka jõle tüütu ja kallis nikerdamine. Täna räägimegi remonditeemadel, sest kõik me kolme saime sel suvel seda ühel või teisel moel oma nahal tunda.