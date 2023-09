ÄRA LASE RAHA TUULDE ⟩ Rohemüksaja Liisa Aavik jagab 4 kasulikku nippi toidu raiskamise vähendamiseks

Sea sisse «söö esimesena» riiul või silt külmkapis

Ühe suurima põhjusena, miks Eesti kodudes nii palju toitu raisku läheb, näeb Liisa ühtse süsteemi puudumist. «Kui ainult üks pereliige teab, et jogurt külmkapis hakkab aeguma, siis kuidas teha nii, et see info jõuaks ka teise pereliikmeni,» arutleb Liisa. «Selleks on vaja ühtset süsteemi, mis oleks üheselt arusaadav kõigile pereliikmetele.»

Esimese lahendusena toobki Liisa välja «söö esimesena» riiuli tekitamise külmkappi. «Kui Mari näeb, et banaan on aegumas, siis paneb ta selle kiiresti riknevate toiduainete riiulile, et abikaasa Ants teaks, mida järgmisena süüa,» räägib Liisa. Kui külmkapis ruumi eraldi riiuliks ei ole, sobib süsteemi loomiseks ka korvist või kausist, kus peal kirjas silt «söö esimesena».

Antud näide on jäätmetekke ennetuse ja rohemüksamise koolitaja Liisa Aaviku sõnul väga konkreetne näide rohemüksust. «Rohemüksamine on kerge ennustaval viisil inimese käitumise mõjutamine keskkonnasõbralike valikute suunas. Kiiresti riknevate toiduainete ala tekitamine suunab inimest tarbima kodus esimesena kiiresti riknevaid toiduaineid ilma, et ta sellele pikemalt mõtlema peaks,» märgib Liisa.

Loe ka: Plastikuvaba elu ei ole pelgalt maailmapäästjate kaagutamine

Sarnast süsteemi on Liisa oma kodus kasutanud juba mitu aastat. Eriti hästi sobib see tema sõnul suurtele peredele, kus on mitu pereliiget.

Meal prep ehk mitmeks toidukorraks kokkamine