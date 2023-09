Harja ei pea iseenesest iga päev pesema. Selleks, et säästa oma juukseid, peanahka ja kammi, võiksime inglise nahaeksperdi Sam Cinkiri sõnul teha seda vähemalt korra nädalas. Et mustusest ja bakteritest vabaneda, tuleks harja pesta šampooniga ning see sooja veel all põhjalikult loputada, vahendab Irish Mirror.