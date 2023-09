Ei teadnud, kas mikrofon töötab või mitte! «MasterChefi» osalised paljastavad kullisidetaguse salaelu

Pinge ekraani taga kütab ruumi kuumaks

«Saate pinge ei andnud tunda ainult ekraanil peegelduvate pisarate ja närvide ülesütlemise teel, vaid ka vaimsel tasandil ja seda veel pärast saate lõppu,» nentis «MasterChef Eesti» esimese hooaja võitja Jana. «Ekraanilt on see inimestele meelelahutus, aga enamik osalejatele on tegemist tõelise kire ja päris unistusega ning selle nimel pingutamine ei peagi olema kergete killast. Ütleksin, et need kõige pingelisemad momendid ekraanile ei jõudnudki, aga need olid seetõttu ka kõige erilisemad, «Make it or brake it» momendid, kus mõned andsid alla ning teised kogusid end veel tugevamaks ja panid täiega lõpuni,» rääkis ta.