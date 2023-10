VAATA, KUHU ⟩ Bolt Food laieneb järgmisesse väikelinna!

Bolt Foodi kaudu on peagi võimalik tellida süüa paarikümnest restoranist ja nende seas on Selver, Olerex ja Circle K, kes on saadaval vaid Bolt Foodis. «Oleme kutsunud meie platvormile palju restorane ja poode, et pakkuda Rakvere klientidele mitmekülgseid toiduelamusi. Meie juurest leiab toitlustajaid, keda teistelt platvormidelt ei leia, samuti on meie piirkond rakveres märgatavalt laiem ja nii saame pakkuda klientidele midagi erilist,» sõnas Bolt Foodi juht Jaagup Jalakas.