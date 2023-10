SÄÄSTUNIPID ⟩ Kuidas kodumasinatega elektriarvelt kokku hoida?

Kasuta pesumasinatel viivitusstarti

Elektrihinnad on väga kõikuvad ja börsipaketil olijad tahavad just siis pesu pesta, kui elektrihind on kõige odavam. «Selleks, et pesu pesemiseks kõige odavama börsihinnaga elektrit tarbida, ei ole tarvis tarbetult kodus passida või keset ööd äratuskella peale ärgata ja pesumasin tööle panna,» rääkis Pennar. «Tänapäeval on pesumasinatel olemas viivitusstardi võimalus, mis tähendab, et võid panna õhtul magama minnes või hommikul tööle minnes viivituse peale, masin hakkab sätitud ja odaval ajal automaatselt tööle ning sulle jääb vaid asjade väljavõtmine. Moodsatel pesumasinatel on ka muid funktsioone, mis aitavad energiat säästa, näiteks võid pesta külmema veega.»