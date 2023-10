Kõik need numbrid on kurvastavad, kuid tähtis on ka see, kuhu ja kuidas toitu minema visatakse. 2022. aastal oli biojäätmete kogumine Tallinnas paranenud aasta varasemaga võrreldes 59 protsenti, selgitas Tallinna abilinnapea Joosep Vimm kevadel BNSile. Kuid siiski võib vahel mõistus otsa saada, kuidas biojäätmeid õigesti utiliseerida, ning tihti kallatakse see, mis piisavalt vedel, lihtsalt potist alla. Kahjuks pole see parim mõte.