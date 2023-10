Otsid soojuspumpa? Siin on viis levinud müüti, millega võid vastu näppe saada

Tavapärasest soojem september lükkas küll kütteperioodi algust edasi, kuid oktoobrikuus võib juba tunduvalt madalamaid ilmakraade oodata. Kuna keskmises Eesti majapidamises kulub enim elektrit just kütmisele, on kasulik valida küttesüsteem, mis aitab hoida kodu soojana ja energiakulud madalal. Üks selline lahendus on õhksoojuspump.

Müüt nr 1: õhksoojuspump ei suuda talvises kliimas toime tulla

See arusaam pärineb vanemate ja vähem tõhusate õhksoojuspumpade aegadest. Kuigi on tõsi, et õhksoojuspump on mõeldud toetavaks kütteks ja sobib kõige paremini elamisse, kus põhiline kütteallikas on juba olemas, siis moodsad mudelid on väga efektiivsed ja on töökindlad ka miinuskraadide juures.