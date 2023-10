Wolt tõstab panuseid ja laieneb pealinna lähivaldadesse

Tehnoloogiaettevõte Wolt käivitas tänasest teenuse Sauel ja Sakus, võimaldades sealsetel inimestel mobiilirakenduse abil toitu ja kaupu tellida. «Harjumaal oleme algusest peale toimetanud eelkõige just Tallinnas. Seega usun, et siinse piirkonna inimesed on oodanud meie teenuse laienemist veelgi nii ostude tegemise, ettevõtluse toetamise kui ka võimaluse poolest töötada kullerpartnerina,» ütles Wolti Baltikumi ajutine juht Mantas Lomsargis.

Harjumaa piirkonnas lisandus Tallinnas tänavu aprillis võimalus teha 24/7 tellimusi. «Oleme juba ammu täheldanud, et meie äri ei sõltu enam kellaajast ja tööd on ka öötundidel, mida paljud kullerid on valmis ka tegema,» märkis Lomsargis.

Saku ja Saue osas on vara kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised veel kestavad. «Küll aga laieneme täna juba selliselt, et jaekauplejate osakaal on platvormil suurem kui restoranide ja kohvikute,» avaldas Lomsargis ning tõi ühe nimena välja Alexela tanklapoe.