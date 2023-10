Sügisesed tormid on keerutanud meid stuudiosse, et rääkida sellest, kui hästi me üheks või teiseks ekstreemseks ilmastikuoluks valmis oleme. Saates võtame ette ja arutame üksipulgi läbi päästeameti soovitused, mis peaks pika elektrikatkestuse üleelamiseks olemas olema. Mõtleme ka enda koduste varude peale ja teeme järeldusi. Etteruttavalt võib öelda, et päris nälga ei sure, aga janu kätte küll.