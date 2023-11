Mis on juhtunud – või täpsemalt, mis ei ole juhtunud? Tehnika, arhitektuur, kunst ja muu areneb õitseb ja liigub edasi pidevalt, kuid mööbel on miskipärast visa muutuma. Asjad, mis olid juba meie vanaemade ajal moes, on siiani valmismööblipoodides müügil. Neis kauplustes jalutades tekib küsimus, et kuhu on kadunud uuendus. Kas mööbel on juba oma olemuselt asi, millele muutused ei meeldi?