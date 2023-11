Sisekujundaja selgitab, kuidas esikus talviti puhtust hoida

Selleks, et vältida pori kandumist tuppa, tuleks jalatsid enne sisenemist puhastada. Siin tulevad appi uksematid. Uksest väljapoole soovitab sisekujundaja valida harjastega mati, sest see eemaldab mustust ja lund kõige paremini. Sellised uksematid on ka küllalt taskukohased. Uksest sissepoole jäävate mattide valik on suur: vali lahendus, mis katab terve esikupõranda, mis sobib esiku mööbliga või millel on lihtsalt ilus muster. Eriti hubase tulemuse loob esikus vaip.