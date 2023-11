Tark ei torma – seda eriti, kui asi puudutab remonti. Pikaajaline planeerimine käib asja juurde ja oma käedki tuleb mustaks teha. Täna on saates külas Kristina Herodes, kes räägib, et soklikorruse üles vuntsimiseks tuli teha võimatust võimalik ja kõik oma kätega ära teha. Ehitaja on tore, kuid ega tema tea, mida sa täpselt tahad.