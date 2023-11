MIINUSKRAADID KOHAL ⟩ 7 olulist meeldetuletust küttehooaja eel

Balcia kindlustuse esindaja toob välja olulised punktid, mida iga koduomanik peaks teadma, kuid mida ikkagi vahel kiputakse unustama.

Regulaarne puhastus

«Esimene ja kõige olulisem punkt on loomulikult see, et oma küttekollete, ahjude ja korstnate eest tuleb hoolt kanda ja neid puhastada. Seda kipuvad unustama nii kogenud majaomanikud ning nii mõnedki uued koduomanikud pole sellest siiski piisavalt teadlikud,» selgitas kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev. Eelkõige unustatakse seda, et eramajas võib küll korstnat ka ise pühkida, kuid iga viie aasta jooksul peab süsteemid vähemalt korra üle vaatama kutseline korstnapühkija. Ainult tema saab väljastada korstnapühkija akti.

Korstnapühkija akt

See akt on oluline dokument, mis on vajalik selleks, et õnnetuse korral saaks kindlustusfirma kahjud katta. «Üks oluline punkt, mida aga eriti tihti ei teata, on see, et kortermajade ja ridaelamute puhul peab akt olema väljastatud lausa igal aastal,» lisas Nikolajev.

Nikolajevi sõnul on viimastel aastatel ilmnenud ka väike segadus pelletitega kütjate seas. «Pelletikatlad on väga mugavad ja nõuavad vähe tähelepanu, aga ka need on ikkagi küttekolded ja vajavad samasugust hooldust ja korstnapühkija akti. See kipub vahel inimestel meelest minema,»nentis Balcia kindlustuse esindaja.

Suitsuandur igal korrusel