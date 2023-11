ÄRA NII TEE ⟩ 5 levinud viga hoone fassaadimaterjali valimisel

Iga hoone puhul on just fassaad see, mis loob ehitisest esmamulje ja paneb paika üleüldise stiili. Seega on üllatav, et nii olulise hoone elemendi valimisel tehakse tihti mitmeid lihtsaid vigu. Just praegu valitakse fassaade kevadel algavate ehitustööde jaoks ja on viimane hetk õiged valikud teha.