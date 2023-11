OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Ma ei saanud ju Arne Niitu ukse taha jätta!

Esimese asjana tuleb ära märkida, et nii Triin, Kristina kui Madis on klienditeenindajana leiba teeninud. Iga töö juures on oma iseärasused – klienditeenindajana jääb sinu rõõmuks suhelda inimestega, mis võib minna nii hästi kui halvasti. Klienditeenindaja peab olema inimloomuse ekspert, leidmaks õige tasakaal, mis klienti rahuldab. Siiski nõustuvad kõik kolm, et klient ei ole kuningas ning teenindaja ja kliendi vaheline suhtlus peab olema sümbioosis.