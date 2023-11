Kerge külmetuse korral võib saun üliahvatleva ideena tunduda, ent arstid seda ei soovita. «Selle kohta pole kuigi palju uuringuid, kuid selge on, et kõrge palavikuga pole mõtet sauna tükkida,» ütleb töötervishoiuspetsialist Toni Vänni, kelle sõnul on saunaskäik organismile niigi koormav ettevõtmine.