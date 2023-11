TARK TEADA ⟩ Kui turvaline on telefon ööseks laadima jätta või ajaks, kui kedagi pole kodus?

Vanemad akud võivad olla juba kahjustatud ja kujutavad endast suurt tuleohtu. On oluline meeles pidada, et kõik akud on kuumustundlikud, seega tuleb laetavat seadet hoida soojusallikast, näiteks radiaatorist, ahjust või peale langevast päikesekiirgusest, võimalikult kaugel. Aku vajab laadimise ajal head õhuringlust, seega ei ole soovitatav jätta laadivaid seadmeid (arvuteid, telefone) näiteks diivanile või voodisse. Samas on kahjuks tavaline, et elektriseade ühendamisel laadimiseks vooluvõrku ei mõelda sellele, kas see on tegelikult ohutu. Eksperdid hoiatavad, et mõnel juhul ei tohiks seda üldse teha.